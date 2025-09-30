 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Diageo cède ses activités italiennes à NewPrinces
information fournie par Zonebourse 30/09/2025 à 16:31

Diageo annonce la finalisation de la vente de Diageo Operations Italy S.p.A., incluant le site de production de Santa Vittoria, à NewPrinces S.p.A. (anciennement Newlat Food S.p.A.), acteur majeur italien de l'agroalimentaire.

L'opération, annoncée initialement le 24 juin 2025, prévoit la continuité de l'emploi sur le site ainsi qu'un accord de services à durée déterminée pour assurer une transition en douceur.

Ce désengagement s'inscrit dans la stratégie de Diageo visant à optimiser son réseau mondial de production afin de mieux répondre à ses marchés.

Valeurs associées

DIAGEO
1 772,750 GBX LSE +0,27%
