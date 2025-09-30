Diageo cède ses activités italiennes à NewPrinces
L'opération, annoncée initialement le 24 juin 2025, prévoit la continuité de l'emploi sur le site ainsi qu'un accord de services à durée déterminée pour assurer une transition en douceur.
Ce désengagement s'inscrit dans la stratégie de Diageo visant à optimiser son réseau mondial de production afin de mieux répondre à ses marchés.
|1 772,750 GBX
|LSE
|+0,27%
