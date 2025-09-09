Diageo cède la liqueur Sheridan's au groupe Casa Redondo
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 11:45
Dayalan Nayager, président Europe de Diageo, souligne que cette opération témoigne de la gestion active du portefeuille de la société et de sa volonté de 'maximiser la valeur actionnariale'.
De son côté, Daniel Redondo, directeur général de Casa Redondo, estime que cette acquisition renforcera la présence internationale du groupe, reflétant aussi son ambition de construire un groupe toujours plus global.
Un accord de services transitoires a été signé afin d'assurer la continuité des activités, précise Diageo.
Valeurs associées
|1 943,000 GBX
|LSE
|-0,84%
