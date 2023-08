Diageo: BPA en hausse de 18% sur l'exercice 22/23 information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 10:02

(CercleFinance.com) - Diageo publie des ventes nettes de 17,1 milliards de livres sterling au titre de l'exercice 22/23 s'étant achevé le 30 juin, en hausse organique de 6% par rapport à la même période un an plus tôt (et +11% en données publiées).



Le résultat d'exploitation ressort à 4,6 milliards de livres sterling, en hausse de 5% et le bénéfice net part du groupe s'établit à 3,7 milliards de livres sterling, en progression de 15%.



Le BPA se chiffre ainsi à 164,9 pence, en hausse de 18% sur un an.

Dans ce contexte, le dividende devrait ressortir à 80 pence pour l'exercice écoulé, en hausse de 5%.



'Notre culture d'efficacité au quotidien et notre solide pipeline d'initiatives de productivité ont généré 450millions de livres sterling d'économies en 2023', souligne Debra Crew, directrice de Diageo.



'Je voir une longue piste d'opportunités de croissance futures pour Diageo à poursuivre avec notre stratégie gagnante.Nous avons un portefeuille avantageux sur lequel capitaliser, pour générer une croissance durable à long terme et générer de la valeur', a-t-elle ajouté en substance.