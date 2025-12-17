Diageo a vendu sa participation dans East African Breweries à Asahi
information fournie par Zonebourse 17/12/2025 à 10:26
Cette cession comprend également sa participation dans l'activité kényane des spiritueux, UDVK.
Asahi est un leader mondial des boissons coté au Japon, offrant un portefeuille diversifié de marques axées sur la bière, l'alcool et les boissons non alcoolisées, ainsi que l'alimentation.
Cette transaction comprend la participation directe de Diageo détenue à 53,68 % dans UDVK, un producteur et importateur de spiritueux basé au Kenya.
Nik Jhangiani, Directeur Général par intérim de Diageo, a déclaré : " EABL et Diageo ont construit la plus grande entreprise de bière en Afrique de l'Est, témoignage de personnes motivées passionnées par les consommateurs et les communautés qu'ils servent".
Valeurs associées
|1 711,000 GBX
|LSE
|+1,69%
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,21% pour le Dow Jones .DJI , de 0,33% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,38% pour le Nasdaq .IXIC . * AMAZON
-
L'inflation au sein de la zone euro est restée stable en novembre, ressortant à 2,1% sur un an, selon une nouvelle estimation d'Eurostat, confortant les attentes d'une nouvelle pause de la BCE à la veille de sa réunion de politique monétaire. Le bureau de statistiques ... Lire la suite
-
La Grande-Bretagne et l'Union européenne (UE) se sont mises d'accord mercredi pour permettre aux étudiants britanniques de réintégrer le populaire programme d'échange d'étudiants du bloc, Erasmus+, manifestation modeste mais symbolique de l'amélioration des relations ... Lire la suite
-
"Je sais que le bateau sur lequel mon fils était embarqué a coulé, mais on ne nous a pas montré son corps. Alors dire que le petit est décédé, je ne sais pas...", lâche dans un sanglot Abdoul Aziz Baldé, dont le fils, Idrissa, parti de Guinée à la recherche d'un ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer