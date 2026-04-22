Diabète: un traitement de Sanofi pour les enfants de plus d'un an approuvé aux Etats-Unis

( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Les Etats-Unis ont étendu aux enfants âgés d'un an et plus l'utilisation du Tzield, un traitement de Sanofi pour le diabète de type 1 de stade 2, permettant de "retarder l'apparition du stade 3", a annoncé le laboratoire pharmaceutique mercredi.

Le traitement était jusqu'à présent réservé aux enfants de huit ans et plus aux Etats-Unis.

Cette approbation de l'agence américaine des médicaments (FDA) "ouvre un nouveau chapitre important dans la prise en charge du diabète chez les jeunes enfants atteints de diabète de type 1 de stade 2 et leurs familles", a déclaré Kimber Simmons, professeure associée de pédiatrie au Barbara Davis Center, à Aurora (Etats-Unis), citée dans le communiqué de Sanofi.

"Cela est particulièrement important car ces enfants présentent souvent le risque le plus élevé de progression rapide et imprévisible", a-t-elle ajouté.

En Europe, la Commission européenne a approuvé en janvier la mise sur le marché dans l'UE du même traitement de Sanofi, sous le nom de "Teizeild", à partir de huit ans seulement.

Administré en perfusion, il ne guérit pas mais ralentit la progression de cette maladie chronique en freinant la réaction auto-immune. Il agit quand le diabète est détectable mais avant l'arrivée de symptômes (stade 2) pour freiner son évolution vers le stade clinique de la maladie (stade 3) qui nécessite des injections d'insuline pour faire baisser la glycémie.

En 2023, Sanofi a acquis la biotech américaine Provention Bio pour 2,9 milliards de dollars, en vue de se renforcer dans les traitements contre le diabète et les maladies immunitaires.

Les revenus provenant des traitements contre le diabète de type 1 dans les principaux marchés devrait atteindre 9,9 milliards en 2033, portés par l'arrivée de plusieurs produits en phase avancée, notamment des agents immunomodulateurs. Les États-Unis domineront largement ce marché, représentant jusqu’à 91,6% en 2033, selon GlobalData, société qui fournit des études et analyses de marché.