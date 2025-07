DHL: va investir 550 M£ au Royaume-Uni et en Irlande information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 14:21









(CercleFinance.com) - DHL Supply Chain annonce un investissement de 550 millions de livres sterling (637 millions d'euros) pour étendre son infrastructure et accélérer le déploiement de l'automatisation dans l'ensemble de ses opérations clients au Royaume-Uni et en Irlande. Le groupe déploiera plus de 1 000 robots supplémentaires au Royaume-Uni pour soutenir la croissance de ses activités.



Cet investissement est réalisé afin de répondre à la demande croissante dans les secteurs de l'e-commerce et des sciences de la vie, des soins de santé.



Il s'ajoute aux 1 milliard d'euros déjà dépensés par DHL Supply Chain pour l'automatisation au cours des trois dernières années, avec plus de 3 200 projets de numérisation déployés au Royaume-Uni, en Irlande et dans la région EMEA.



Saul Resnick, DG de DHL Supply Chain UK & Ireland, a déclaré : ' Notre investissement reflète les opportunités croissantes sur le marché britannique. L'intégration de la robotique et de l'automatisation dans les opérations des clients devient de plus en plus sophistiquée, de sorte que les clients bénéficient de plus d'avantages et d'un retour sur investissement plus rapide'.





