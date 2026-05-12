DHL signe un accord avec SAF One pour la production durable de carburant d'aviation (SAF)
information fournie par Zonebourse 12/05/2026 à 10:34
Dans le cadre de cet accord, DHL Express bénéficiera d'un accès à long terme à 25 000 tonnes métriques de SAF non mixé (propre) par an - soit un total de 250 000 tonnes métriques sur une période de dix ans à partir du début de la production, prévue à partir de 2028.
Le SAF sera produit dans l'usine phare de SAF One à Bahreïn. Il permettra à DHL d'augmenter l'utilisation de carburants d'aviation durables à 30 % d'ici 2030.
Le partenariat avec SAF One renforce la stratégie de DHL Express de collaborer étroitement avec les principaux producteurs de SAF dans le monde entier afin d'assurer un accès fiable et à long terme à des carburants durables.
" Le partenariat avec SAF One nous permet d'accélérer la décarbonation régionale, de renforcer les écosystèmes locaux d'innovation et d'offrir à nos clients des solutions d'expédition crédibles et transparentes à réduction des émissions." a déclaré Abdulaziz Busbate, DG de DHL Express MENA.
" Cet accord élargit non seulement notre présence géographique dans les SAF, mais renforce également notre résilience en diversifiant nos approvisionnements." a ajouté Travis Cobb, vice-président exécutif des opérations réseau mondiales et de l'aviation chez DHL Express.
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