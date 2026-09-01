DHL renforce sa présence en Amérique latine

DHL Global Forwarding, spécialiste du fret aérien et maritime du groupe DHL, a réalisé l'acquisition d'Aero Cargas, une entreprise de premier plan en logistique et en transport de fret en Uruguay.

Cette acquisition renforce la présence de DHL Global Forwarding en Amérique latine (LATAM) et offre à l'entreprise sa première opération directe en Uruguay, un pôle logistique de plus en plus important pour le commerce régional et international.

L'Uruguay est situé à l'intersection des routes maritimes atlantiques et des principales voies navigables intérieures du cône Sud. Le pays sert de porte stratégique reliant le Mercosur, l'Amérique du Nord et les principaux marchés internationaux.

Cette acquisition souligne également l'ambition de la Stratégie 2030 du DHL Group visant à accélérer une croissance durable grâce à des investissements ciblés sur des marchés à forte croissance et des corridors commerciaux en évolution.

Forte de plus de 58 ans d'expérience dans le secteur de la logistique sud-américaine et d'une relation de 33 ans avec DHL Group, Aero Cargas apporte son expertise dans le fret aérien et maritime, la logistique de projets industriels et le transport terrestre.

L'entreprise a également développé un solide historique dans les opérations en zone franche, la gestion pharmaceutique et régionale des stocks.

"Combiner la connaissance locale avec le réseau mondial de DHL offrira aux clients une plus grande flexibilité de la chaîne d'approvisionnement, un meilleur accès au marché et un portefeuille plus large de solutions logistiques" indique le groupe.

Oscar de Bok, DG de DHL Global Forwarding a déclaré : "L'Amérique latine prend de plus en plus d'importance à mesure que les entreprises diversifient leurs chaînes d'approvisionnement et renforcent les réseaux de distribution régionaux. Avec Aero Cargas S.A., nous établissons la première présence directe de DHL Global Forwarding en Uruguay et ajoutons une plateforme logistique stratégique qui renforce la connectivité à travers les Amériques."