DHL Group: fourchette-cible d'EBIT resserrée en hausse information fournie par Cercle Finance • 01/08/2023 à 09:10

(CercleFinance.com) - A l'occasion de la publication de ses résultats, DHL Group (nouveau nom de Deutsche Post-DHL) fait part d'un resserrement en hausse de sa fourchette-cible de profit opérationnel (EBIT) pour 2023, à entre 6,2 et sept milliards d'euros (et non plus de six à sept milliards).



Le groupe allemand de courrier et de logistique affiche un EBIT de 3,3 milliards d'euros sur les six premiers mois de l'année, une performance qu'il juge 'résiliente', 'aidée par de forts rendements, ainsi qu'une discipline en termes de capacités et de coûts'.



Sur son deuxième trimestre, il a vu son BPA diminuer de 31,1% à 0,82 euro et son EBIT reculer de 27,2% à 1,69 milliard d'euros, pour des revenus en contraction de 16,4% à un peu moins de 20,1 milliards sur fond d'une normalisation des marchés de fret.