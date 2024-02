Communiqué de presse DGB GROUP



DGB Group renforce sa présence mondiale et s'implante durablement sur le marché français.



Cette démarche stratégique est caractérisée par les faits marquants suivants :

- Une version française du site web

Le lancement ce jour d’un nouveau site web garanti à l’ensemble des partenaires francophones de DGB un accès complet aux informations, aux projets et à la vision du Groupe

- Des communications en français

Afin de renforcer ses liens avec la communauté francophone et impliquer plus efficacement les medias locaux, l’ensemble des communiqués de presse du Groupe seront désormais également publiés en français.

- Un projet de double cotation boursière

Marquant la volonté du Groupe de s’implanter durablement auprès de la communauté francophone, DGB envisage une double cotation sur Euronext Paris et communiquera sur ce sujet d’ici la fin de l’exercice 2024

- Un accès aux marchés de capitaux français

La typologie d’investisseurs small & midcaps intervenant sur Euronext Paris est particulièrement adaptée au profil boursier de DGB dont la proposition de valeur durable (SFN) est en phase avec la sensibilité ESG de ces investisseurs. Cette expansion sur le marché français est une décision mûrement réfléchie, motivée par les liens étroits du Groupe avec l’Afrique de l’Ouest et pleinement soutenue par son actionnariat actuel.