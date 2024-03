DGB Group publie son rapport annuel 2023 et convoque son assemblée générale annuelle

DGB Group N.V. (« DGB » ou « le Groupe ») (Euronext : DGB : NL0009169515),

développeur de projets carbone, de solutions fondées sur la nature (SFN) et société de

restauration des écosystèmes, publie son rapport annuel non audité pour l exercice

fiscal 2023. DGB rapporte une croissance de 44,3% des paiements reçus pour les

crédits carbone et une augmentation à 23,67 millions d'euros de la valeur du

portefeuille de projets de DGB. Cela met en évidence les progrès substantiels de DGB

sur le marché du carbone en évolution rapide et son engagement inébranlable en

faveur de la conservation de la nature et de la biodiversité.