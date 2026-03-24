DexCom progresse, Evercore ayant relevé son estimation de prix en raison d'une couverture d'assurance potentielle pour les dispositifs de traitement du diabète

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 mars - ** Les actions du fabricant d'appareils médicaux DexCom DXCM.O augmentent de 1,93 % à 67,21 $

** Evercore ISI augmente le PT à 90 $ et augmente la notation à "surperformer"

** La société de courtage indique que DXCM pourrait bénéficier de l'évolution des programmes de santé américains vers la prise en charge des glucomètres pour un plus grand nombre de patients atteints de diabète de type 2 qui n'utilisent pas d'insuline

** Une étude clinique testant le moniteur de glucose de DXCM chez ces patients, prévue pour le deuxième trimestre de l'année 26, pourrait soutenir la couverture de Medicare à la fin de l'année 2026, donnant accès à environ 12 millions de patients; les assureurs commerciaux pourraient suivre

** La société de courtage prévoit une croissance plus rapide de la clientèle à partir de 2028, grâce au déploiement du nouveau capteur de glucose à 15 jours de la société

** La société prévoit une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires jusqu'en 2028

** Les actions de DXCM ont baissé de plus de 14 % en 2025