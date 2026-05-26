Dexcom chute après avoir signalé la vente de capteurs de glycémie volés à des patients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
26 mai - ** L'action du fabricant de dispositifs médicaux Dexcom DXCM.O a reculé de 2,3 % à 70,43 dollars, mettant fin à une série de six jours de hausse
** La société indique que certains de ses capteurs de glucose destinés à être jetés ont été volés et vendus par des tiers
** Dexcom recommande aux patients de ne pas utiliser les capteurs issus des lots concernés et de demander leur remplacement
** Certains des capteurs volés pourraient provoquer des infections cutanées ou ne pas fournir de mesures - Dexcom
** Elle ajoute qu'elle collabore avec les autorités de régulation pour mener l'enquête et précise qu'aucun préjudice grave n'a été signalé
** Le problème concerne les capteurs de surveillance continue de la glycémie G7 de Dexcom
** À la clôture d'hier, l'action affichait une hausse de 8,6 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer