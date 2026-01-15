 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Devon et Coterra discutent d'une possible fusion pour créer un géant du schiste
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 19:39

Devon Energy et Coterra Energy sont engagées dans des discussions préliminaires en vue d'une éventuelle fusion, selon des sources de Reuters proches du dossier. L'opération, encore incertaine, pourrait déboucher sur la création de l'un des plus grands producteurs indépendants de pétrole et de gaz de schiste aux États-Unis. L'annonce de ces pourparlers a provoqué des réactions contrastées sur les marchés : l'action de Devon recule de près de 3%, tandis que celle de Coterra gagne près de 2%.

Les deux sociétés affichent des valorisations respectives de 24 milliards de dollars pour Devon et 20 milliards pour Coterra. Une fusion permettrait de regrouper des actifs majeurs situés dans plusieurs zones stratégiques de production, dont le bassin permien, principal foyer de l'industrie du schiste américain, ainsi que le bassin d'Anadarko, en Oklahoma. Ni Devon ni Coterra n'ont commenté publiquement l'information à ce stade.

Si elle aboutit, cette opération s'inscrirait dans une vague de consolidation qui touche le secteur énergétique américain, marqué par une recherche accrue de synergies, de réduction de coûts et de renforcement du pouvoir de négociation face à la volatilité des prix de l'énergie. Elle témoignerait également de la volonté des producteurs indépendants de se positionner plus solidement sur un marché dominé par quelques grandes majors.

Valeurs associées

COTERRA ENERGY
26,060 USD NYSE +2,68%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chef de l'ONU critique les pays qui "sonnent le glas de la coopération internationale"
    Le chef de l'ONU critique les pays qui "sonnent le glas de la coopération internationale"
    information fournie par AFP Video 15.01.2026 19:44 

    Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fustigé jeudi devant l'Assemblée générale les pays qui "cherchent à sonner le glas de la coopération internationale", sans toutefois les nommer.

  • Le président Emmanuel Macron à Istres (Bouches-du-Rhône) le 15 janvier 2026 ( POOL / Philippe Magoni )
    Macron ou "l'œil du tigre" devant les Armées
    information fournie par AFP 15.01.2026 19:43 

    Emmanuel Macron, apparu l’œil droit rougi jeudi lors des vœux aux Armées, a ironisé en renvoyant à "l’œil du tigre", "un signe de détermination". "Je vous prie d'excuser ce caractère inesthétique de mon œil", a-t-il dit, ce dernier en partie injecté de sang, devant ... Lire la suite

  • Le géant mondial de l'informatique dématérialisée Amazon Web Services (AWS) va lancer un "cloud souverain et indépendant" pour l'UE ( AFP / RONNY HARTMANN )
    Cloud souverain : Amazon étend son emprise sur l'UE
    information fournie par AFP 15.01.2026 18:52 

    Le géant mondial de l'informatique dématérialisée Amazon Web Services (AWS) a annoncé jeudi le lancement d'un "cloud souverain et indépendant" pour l'UE, renforçant sa domination dans le secteur au moment où les Européens cherchent à bâtir leur souveraineté numérique. ... Lire la suite

  • L'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado arrive à la Maison Blanche le 15 janvier 2026 pour un déjeuner avec le président américain Donald Trump ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )
    Trump reçoit Maria Corina Machado, opposante vénézuélienne et prix Nobel de la paix
    information fournie par AFP 15.01.2026 18:52 

    L'opposante vénézuélienne et lauréate du prix Nobel de la paix Maria Corina Machado est arrivée jeudi à la Maison Blanche pour un déjeuner avec Donald Trump, qui l'a écartée de sa stratégie au Venezuela et qui ne digère pas de ne pas avoir été distingué l'an dernier ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank