Devon et Coterra discutent d'une possible fusion pour créer un géant du schiste
Les deux sociétés affichent des valorisations respectives de 24 milliards de dollars pour Devon et 20 milliards pour Coterra. Une fusion permettrait de regrouper des actifs majeurs situés dans plusieurs zones stratégiques de production, dont le bassin permien, principal foyer de l'industrie du schiste américain, ainsi que le bassin d'Anadarko, en Oklahoma. Ni Devon ni Coterra n'ont commenté publiquement l'information à ce stade.
Si elle aboutit, cette opération s'inscrirait dans une vague de consolidation qui touche le secteur énergétique américain, marqué par une recherche accrue de synergies, de réduction de coûts et de renforcement du pouvoir de négociation face à la volatilité des prix de l'énergie. Elle témoignerait également de la volonté des producteurs indépendants de se positionner plus solidement sur un marché dominé par quelques grandes majors.
