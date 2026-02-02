Devon Energy et Coterra Energy fusionnent pour créer un géant du schiste
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:37
L'entité issue de la fusion conservera le nom de Devon Energy et son siège social sera situé à Houston, tout en maintenant un ancrage fort à Oklahoma City. Ce rapprochement vise à dégager 1 milliard de dollars de synergies annuelles en combinant les expertises de chaque groupe.
"La concrétisation de ces synergies, les gains d'efficacité du capital portés par la technologie et une allocation optimisée des ressources soutiendront la croissance par action à court et à long terme", explique Devon Energy, groupe américain spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel.
La nouvelle entité devrait atteindre une production pro forma dépassant 1,6 million de barils équivalent pétrole (Bep) par jour au troisième trimestre 2025, dont plus de 550 000 barils de pétrole et 4,3 milliards de pieds cubes de gaz par jour.
Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Coterra recevront un ratio d'échange fixe de 0,70 action ordinaire de Devon pour chaque action ordinaire de Coterra. Sur la base du cours de clôture de Devon au 30 janvier 2026, la transaction implique une valeur d'entreprise globale d'environ 58 MdsUSD.
A l'issue de l'opération, les actionnaires de Devon détiendront environ 54% de la nouvelle entité et les actionnaires de Coterra environ 46%, sur une base entièrement diluée.
La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.
Elle reste soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Devon et de Coterra.
Coterra Energy est une société énergétique américaine engagée dans l'exploration d'hydrocarbures basée à Houston.
Valeurs associées
|40,400 USD
|NYSE
|+0,50%
A lire aussi
-
La valeur du jour à Wall Street - Walt Disney déçoit le marché malgré des performances meilleures que prévu
(AOF) - Walt Disney dévisse de 5,54%, à 106,55 dollars, sur la place new-yorkaise. Le géant du divertissement américain a dépassé les attentes au premier trimestre fiscal, avec un chiffre d'affaires en hausse de 5%, à 26 milliards de dollars, et un bénéfice avant ... Lire la suite
-
L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a recommandé lundi un seuil maximal pour la toxine céréulide dans le lait infantile qui, selon la France, devrait inciter certains producteurs à retirer des produits supplémentaires du marché. La céréulide, ... Lire la suite
-
Collision en mer du Nord: le capitaine russe du porte-conteneurs reconnu coupable d'homicide involontaire
Le capitaine russe d'un porte-conteneurs qui était entré en collision avec un pétrolier en mer du Nord en mars 2025, faisant un mort, a été reconnu coupable d'homicide involontaire lundi par la justice britannique. Vladimir Motine, 59 ans, a été jugé coupable d'avoir ... Lire la suite
-
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Snowflake SNOW.N a déclaré lundi avoir conclu un partenariat de 200 millions de dollars ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer