Devon Energy et Coterra Energy fusionnent pour créer un géant du schiste
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 15:37

Devon Energy et Coterra Energy ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord définitif de fusion dans le cadre d'une transaction entièrement en actions. Ce regroupement donnera naissance à un opérateur de schiste de premier plan à forte capitalisation, soutenu par un portefeuille d'actifs premium stratégiquement situés dans le bassin du Delaware.

L'entité issue de la fusion conservera le nom de Devon Energy et son siège social sera situé à Houston, tout en maintenant un ancrage fort à Oklahoma City. Ce rapprochement vise à dégager 1 milliard de dollars de synergies annuelles en combinant les expertises de chaque groupe.

"La concrétisation de ces synergies, les gains d'efficacité du capital portés par la technologie et une allocation optimisée des ressources soutiendront la croissance par action à court et à long terme", explique Devon Energy, groupe américain spécialisé dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz naturel.

La nouvelle entité devrait atteindre une production pro forma dépassant 1,6 million de barils équivalent pétrole (Bep) par jour au troisième trimestre 2025, dont plus de 550 000 barils de pétrole et 4,3 milliards de pieds cubes de gaz par jour.

Selon les termes de l'accord, les actionnaires de Coterra recevront un ratio d'échange fixe de 0,70 action ordinaire de Devon pour chaque action ordinaire de Coterra. Sur la base du cours de clôture de Devon au 30 janvier 2026, la transaction implique une valeur d'entreprise globale d'environ 58 MdsUSD.

A l'issue de l'opération, les actionnaires de Devon détiendront environ 54% de la nouvelle entité et les actionnaires de Coterra environ 46%, sur une base entièrement diluée.

La transaction, approuvée à l'unanimité par les conseils d'administration des deux sociétés, devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2026.

Elle reste soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles, notamment l'approbation des actionnaires de Devon et de Coterra.

Coterra Energy est une société énergétique américaine engagée dans l'exploration d'hydrocarbures basée à Houston.

