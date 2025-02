Devon Energy : des bénéfices en repli au quatrième trimestre 2024

AOF - EN SAVOIR PLUS

Les besoins en capitaux pour assurer cette production devraient se situer entre 3,8 et 4 milliards de dollars, ce qui représente une baisse de 5 %, soit 200 millions de dollars.

Pour 2025, Devon Energy prévoit une production comprise entre 805 000 et 825 000 bep par jour, ce qui représente une augmentation de 2%. Les volumes de pétrole devraient se situer entre 380 000 et 386 000 barils par jour.

La production est de 848 000 barils d'équivalent pétrole par jour au quatrième trimestre contre 662 000 un an avant.

(AOF) - Au quatrième trimestre 2024, le bénéfice net de Devon Energy s'élève à 653 millions de dollars, soit 0,98 dollar par action contre 1,16 milliard de dollars, soit 1,81 dollar par action il y a un an à la même période. Sur ce trimestre, le producteur pétrolier et gazier indépendant américain a généré un flux de trésorerie d'exploitation de 1,664 milliard de dollars contre 1,737 milliard au quatrième trimestre 2023. Sur l'année 2024, il enregistre une performance record quant à sa production : 737 000 barils d'équivalent pétrole par jour.

