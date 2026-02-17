Devon Energy dépasse ses estimations de bénéfices pour le quatrième trimestre grâce à une augmentation de la production

(Ajout de détails sur les résultats trimestriels dans les paragraphes 2 à 4)

Devon Energy DVN.N a battu mardi les estimations de Wall Street pour le bénéfice du quatrième trimestre grâce à une augmentation de la production de pétrole et de gaz dans un contexte de volatilité des prix du brut, quelques semaines après avoir accepté une fusion de 58 milliards de dollars avec Coterra Energy CTRA.N pour créer une puissance dans le bassin du Permien.

Les prix mondiaux du pétrole brut ont été mis sous pression par les craintes croissantes d'une surabondance et la perspective de plus en plus forte de voir revenir sur le marché des barils vénézuéliens. Le pétrole brut WTI CLc1 a chuté d'environ 20 % en 2025 et de 8 % au cours du trimestre octobre-décembre.

Dans ce contexte, Devon et Coterra ont annoncé leur fusion afin de maîtriser les coûts, de renforcer le bilan et de gagner en envergure.

La production du quatrième trimestre a atteint 851 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd), contre 848 000 boepd un an plus tôt.

En tenant compte des règlements en espèces, les prix moyens réalisés ont été de 34,52 dollars par baril d'équivalent pétrole, contre 40,32 dollars par baril d'équivalent pétrole un an plus tôt.

La société a enregistré un bénéfice ajusté de 82 cents par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, contre une estimation moyenne de 81 cents par les analystes, selon les données compilées par LSEG.