Devises : une rare séance de stagnation générale intégrale information fournie par Cercle Finance • 09/11/2023 à 18:12









(CercleFinance.com) - Une séance pour rien : les principales paires n'enregistrent que des écarts infinitésimaux, de l'ordre de 0,05.

Il est d'ailleurs assez rare d'observer une telle stagnation collective sur un aussi large front, et durant aussi longtemps.

L'Euro reste donc stable à 1,0710$, le Yen inchangé à 151/$, la Livre figée à 1,2275.

Sans surpris, le $-Index fait également du sur-place : -0,05% à 105,53.



L'Euro pourrait bouger ce soir si Christine Lagarde opte pour des déclarations plus 'dovish' qui s'aligneraient sur celles de Jerome Powell, lequel s'exprimera de nouveau dans le cadre d'une conférence organisée par le FMI à Washington.



Peu de chiffres 'macro' ce jeudi : les inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis ressortent à 217.000, soit un recul de 3.000 par rapport au niveau révisé de la semaine précédente, selon le Département du Travail: c'est une décrue modeste alors que la distribution est en plein recrutement pré-Thanksgiving.



La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est ressortie à 212 250 la semaine dernière, soit une hausse de 1500 par rapport à la moyenne révisée de la semaine précédente.



Enfin, le nombre de personnes percevant régulièrement des indemnités a augmenté de 22 000 pour s'établir à 1 834 000 lors de la semaine précédente, soit la période disponible la plus récente pour cette statistique.









Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.