Devises : un Euro paradoxalement très robuste avant le W-end

(CercleFinance.com) - C'est une séance de paradoxes : l'Allemagne va mal, la France en pleine incertitude politique mais l'Euro se renforce de +0,3% face au $ et renoue avec les 1,0500 en cette veille de weekend, après un nouveau test ce matin du plancher des 1,046$ (et l'Euro prend carrément +1% face au Yen).



Le '$-Index' montre également de la fermeté avec un gain de +0,1% à 107,1 (soit +1% en hebdo) : il gagne notamment du terrain face au Yen (-0,7% à 153,7), +0,4% face à la Livre, puis +0,1% face au Yuan (7,2665).

Il stagne en revanche face au Franc suisse... lequel recule de 0,3% contre Euro.

La monnaie unique semble déjouer les incertitudes politiques et des perspectives économiques assombries en Allemagne (croissance nulle au T4 2024 après 7 trimestres de récession).

La 'Buba' (Banque fédérale d'Allemagne) revoit fortement à la baisse ses prévisions de croissance pour les années 2025 et 2026.

Les attentes de PIB pour 2025 sont divisées par plus de 5 (de +1,1% en juin à +0,2% en décembre) et pour 2026, elle divise son estimation presque par 2, de +1,4% +0,8%.



Sur le front des statistiques, les prix à l'importation aux Etats Unis ont augmenté de 0,1% en novembre par rapport au mois précédent (stabilité hors carburant), selon le Département du Travail, tandis que les prix à l'exportation ont stagné (+0,1% hors denrées agricoles).



En variation sur 12 mois glissants, les prix américains à l'importation et à l'exportation ont respectivement progressé de 1,3% (+2,3% hors carburant) et de 0,8% (+1,2% hors denrées agricoles) le mois dernier.



En Europe, la production industrielle CVS est restée stable dans la zone euro et a augmenté de 0,3% dans l'UE, selon les premières estimations d'Eurostat.



Dans la zone euro, elle a augmenté de 1,7% pour les biens d'investissement, est restée stable pour les biens intermédiaires et a diminué de 1,9% pour l'énergie, de 1,8% pour les biens de consommation durables, de 2,3% pour les biens de consommation non durables.

En septembre 2024 par rapport à août, la production industrielle avait reculé de 1,5% dans la zone euro et de 1,4% dans l'UE. Par rapport au même mois en 2023, elle a diminué de 1,2% dans la zone euro et de 0,8% dans l'UE en octobre dernier.



Côté inflation, les prix à la consommation en France augmentent de 1,3% en novembre 2024, en légère accélération donc après +1,2% en octobre, selon l'Insee qui confirme donc son estimation provisoire au titre du mois dernier.



En Allemagne, l'excédent commercial a baissé de -20% en octobre à 13,4 milliards d'euros en données CVS après avoir atteint 16,9MdsE en septembre, a annoncé Destatis, l'office fédéral statistique.





