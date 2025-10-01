Devises : $ stable face à l'Euro après ADP, le Yen se renforce encore de 0,5%
information fournie par Zonebourse 01/10/2025 à 19:31
Le Yen prend même 0,6% face à l'Euro vers 172,4 et 0,75% face au Franc suisse (qui s'effrite de -0,2% face à l'Euro vers 0,9360)... une légère tension s'observe sur le '40 ans' nippon (+2,5Pts à 3,391%) mais les bons du Trésor de maturités '10 ans', '20 ans' et '30 ans' sont restés stables.
Le Dollar s'est paradoxalement un peu renforcé face à l'Euro (de 1,176 vers 1,1730, soit +0,1% sur 24H) après la publication de l'indice ADP qui fait ressortir une chute de -32.000 créations d'emplois dans le secteur privé en septembre: une dégradation plus forte que prévu du côté du marché du travail US qui appelle de nouvelles baisses de taux.
Le consensus sur une prochaine baisse fin octobre remonte au zénith, aidé par la forte baisse du pétrole (le WTI est retombé au plus bas depuis mi-août vers 61,2$), le 'shutdown' qui débute ce mercredi aux Etats Unis a été littéralement ignoré par les cambistes.
Il y avait également des chiffres en Europe et ils sont décevants : l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro, produit par S&P Global, est retombé en zone de contraction en septembre avec un écart de presque -2Pts, de 50,7 en août vers 49,8 le mois dernier.
Même tendance en France où l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française s'est replié sous la barre du 50 signalant ainsi une détérioration de la conjoncture du secteur, de 50,4 en août à 48,2 en septembre.
L'activité baisse, mais pas le taux d'inflation annuelle dans la zone euro devrait s'établir à 2,2% en septembre 2025, en hausse de 0,2% donc par rapport à celui de 2% observé le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.
A lire aussi
-
L'avenir "est mort", "ça va fermer", la production "va disparaître": devant l'usine automobile historique de Poissy (Yvelines), dernière à produire des voitures en Ile-de-France, les salariés de Stellantis sont convaincus de sa disparition prochaine. Aux portiques ... Lire la suite
-
La flottille pour Gaza, qui se trouve au large de l'Egypte, poursuit sa route mercredi, après que les organisateurs ont accusé Israël de "manoeuvres d'intimidation". Plusieurs gouvernements européens ont appelé la Global Sumud Flotilla ("sumud" signifie "résilience" ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en hausse de 0,90% mercredi, portée par la perspective d'un accord commercial entre Washington et le secteur pharmaceutique et par le rebond d'ArcelorMittal dans le sillage d'un projet européen sur la protection de l'acier. L'indice ... Lire la suite
-
De nouvelles manifestations de la jeunesse malgache ont éclaté mercredi dans plusieurs villes de Madagascar pour réclamer le départ du président Andry Rajoelina, après déjà une semaine de rassemblements et un appel désormais à la grève générale. Mercredi soir, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer