Devises: sell-off sur le $ qui a lâché plus de 1% face à l'E information fournie par Cercle Finance • 12/06/2025 à 19:05









(CercleFinance.com) - La journée a été plutôt calme sur les indices boursiers, assez positive sur l'obligataire de part et d'autre de l'Atlantique et la volatilité s'est réveillée sur le FOREX qui était vraiment l'endroit où spéculer ce jeudi.



Les écarts ont été d'une ampleur inhabituelle, notamment sur les 'paires' liées au Dollar.

Le '$-Index' a même basculé en séance sous le plancher des 98,00, affichant plus de 1% de baisse vers 97,60, avant de limiter un peu la casse à 97,95 (soit -0,7% tout de même).

Si le $ faiblit, on remarque surtout une grande fermeté du Franc suisse (+1% face au $) et de l'Euro (+0,9% vers 1,1590/1,1600, après 1,1632 au plus haut, nouveau record annuel et meilleure marque depuis novembre 2021).



Les cambistes continuant d'intégrer le concept de 'pause' dans le cycle de réduction des taux de la BCE (message délivré il y a tout juste une semaine).



Le Dollar perd également 0,6% face au Yen (143,5) et -0,5% face au Dollar canadien... et il recule même de -0,25% face au Yuan, remonté à 7,1740, contre 7,20 le 30 mai dernier.



Le Dollar ne profite même pas d'un contexte géopolitique tendu où plusieurs sources évoquent les préparatifs d'une frappe aérienne israélienne contre les installations nucléaires iraniennes.



Côté 'macro', les intervenants ont pris connaissance, à 14h30, des chiffres des prix à la production et des inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis (chiffres quasi inchangés).

Le Département du Travail (DoL) dévoile des prix à la production aux Etats-Unis (PPI) qui ont augmenté de 0,1% en mai par rapport au mois précédent, en données globales comme en données 'core' (excluant l'alimentation, l'énergie et les services commerciaux).



Exprimée en variation annuelle, la hausse des prix producteurs a accéléré de 0,1 point à 2,6% le mois dernier en données brutes mais ralenti de -0,2 point à 2,7% en données 'core'.



C'est comme si le choc tarifaire de début avril n'avait jamais eu lieu : il n'y a pas de signe de résurgence de l'inflation.



Le fait que la dette américaine atteigne les 37.000Mds$ affecte peut-être le Dollar : 'des déficits élevés réduisent la marge de manoeuvre pour le soutien de l'économie en période difficile, ce qui accentue les risques économiques et renforce la dépendance à la politique monétaire des banques centrales', avertissaient récemment les équipes de Pimco.





