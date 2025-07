Devises : séance sans relief à la veille FOMC BCE et ISM UE information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 23:47









(CercleFinance.com) - Séance calme sur le FOREX à la veille de la réunion de la BCE et du retour des chiffres 'macro' aux US et dans l'UE (PMI).



Pas de grands enjeux côté BCE car les taux vont être maintenus inchangés alors que l'inflation s'est assagie autour de son objectif des 2%.

Les observateurs espèrent cependant que la BCE ouvrira la porte à une, voire deux nouvelles baisses de taux d'ici à la fin de l'année.

Le discours de sa présidente Christine Lagarde pourrait contenir des éléments concernant les risques commerciaux et la récente envolée de l'euro.



Pas d'anticipations en ce sens ce mercredi: l'Euro a repris 0,2% face au $, l '$-Index' a symétriquement reculé de -0,2% vers 97,20 : les planchers annuels se rapprochent.

N'importe quel chiffre 'faible' aux Etats Unis pourrait provoquer l'enfoncement des 'plus bas' avec des spéculation sur une FED devenant plus accommodante dès la rentrée (après le statu quo attendu ce 30 juillet).



Le '$-index' pourrait notamment être enfoncé sous les 97,00 si le Yen poursuit son redressement au-delà des 146,4... comme le souhaite Donald Trump, soucieux de rendre le Dollar plus 'concurrentiel', alors qu'il a déjà cédé 11% depuis le 1er janvier.

Mais le Yen peut-il progresser alors que les Etats Unis imposent au Japon un accord commercial en forme de capitulation qui :



1- impose aux exportations japonaises des ' tarif réciproques ' (c'est évidemment unilatéral) de 15 % contre environ 2% avant.

2- impose aux entreprises japonaises un investissement de 550Mds$ aux États-Unis

3- impose un hause de 75% des importations de riz

4- ne résout pas la question des 50% de tarifs sur l'acier japonais



Cela ressemble à une véritable reddition du gouvernement nippon (le 1er Ministre Ishiba a annoncé son intention de démissionné d'ici fin août juste après la signature), ce qui fait dire à certains que l'économie japonaise doit être dans une situation bien pire que ce que la plupart des gens pensent, pour que la sauvegarde de ses exportations aux Etats Unis ait justifié de tels sacrifices.







