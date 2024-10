Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises: séance de stagnation sur le FOREX, Yen stable 148/$ information fournie par Cercle Finance • 08/10/2024 à 18:27









(CercleFinance.com) - (CercleFinance.com) -Peu de chiffres à se mettre sous la dent ce 8 octobre :

l'Euro fait du 'sur place' vers 1,097$, et le Dollar Index (+0,05%) stagne vers 102,38 : rien de très remarquable, malgré un contexte géopolitique tendu et la perspective d'une poursuite de la guerre au Proche Orient, le Yen enraye sa chute vers 148/$.



Les 'actifs refuges' ont été délaissés au profit d'un retour sur des 'technos' jugées bon marché après le repli de la veille.

Le 'Goldilocks' du weekend dernier perd de sa pertinence (croissance robuste sur fond de baisse de l'inflation et des taux) alors que la FED devrait appliquer une politique monétaire moins accommodante, à la suite des chiffres de l'emploi de vendredi.



Parmi les 'bonnes nouvelles', il y a eu la rapide reprise de l'activité dans les ports américains (les dockers ont obtenu satisfaction en 48H) et le passage du cyclone 'Milton' sur la Floride et le long des côtes US du Golfe du Mexique s'avère moins catastrophique que prévu: l'arrêt la production pétrolière sera moins durable que redouté, et les chaine d'approvisionnement ont subi peu de perturbations à cause des grèves.



L'Euro n'a pas été affecté par la dégradation de la balance commerciale française ce matin : en août 2024, le solde commercial de la France s'est dégradé sensiblement selon les données CVS-CJO de l'administration des douanes, le déficit s'étant ainsi établi à 7,37 milliards d'euros après 6,04 milliards le mois précédent.







