Devises : $ s'affaiblit à la veille de la réunion de la BoJ

(CercleFinance.com) - Le Dollar débute la semaine par un repli de -0,45% ($-Index à 106,10), avec la perte partielle de son rôle de refuge au lendemain d'un weekend où l'échiquier géopolitique a peu évolué (l'absence de tensions supplémentaires au Proche Orient contribue à soulager les marchés).



Le FOREX pourrait bouger dès demain avec la réunion de la BoJ (le Yen se renforce de 0,4% face au billet vert et de +0,1% face à l'Euro), puis la réunion de la Réserve fédérale américaine mercredi (communiqué final à 20H).



La FED devrait observer un statu quo et annoncer une 'pause' (comme la BCE jeudi dernier) malgré des niveaux de consommation très élévés et un marché du travail très résilient... sans oublier une inflation un peu bloquée vers 3,5%.

L'euro (+0,5% à 1,0620 face au $) a pu bénéficier du repli moins appuyé que prévu du PIB de l'Allemagne : -0,1% de son PIB au T3 (données CVS-CJO de Destatis) contre une estimation à -0,3%.

Le taux d'inflation annuel s'établit à +3,8% en octobre 2023, soit son niveau le plus bas depuis août 2021 (+3,8% également) mais en baisse par rapport à 4,5% en septembre, selon l'estimation préliminaire de l'office fédéral de statistiques.



Destatis indique également que les prix à la consommation devraient rester inchangés par rapport à septembre.

En ce qui concerne l'Espagne, l'inflation est ressortie à +3,5% en octobre.



Mais quel que soit l'orientation du $ ces prochaines 72H, le point d'orgue de la semaine sera constitué par les chiffres de l'emploi américain hors secteur agricole pour le mois d'octobre, qui paraîtront vendredi à 14H30.



Les économistes n'attendent que 190.000 créations de postes sur le mois dernier, soit un net ralentissement par rapport aux 336.000 emplois du mois de septembre.

A noter ce lundi que la devise la plus faible fut le franc suisse avec un repli de 0,5% face à l'Euro et -0,4% face au Yen.





