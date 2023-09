Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Devises: risque de 'shutdown' et détente taux US sans impact information fournie par Cercle Finance • 29/09/2023 à 20:08

(CercleFinance.com) - Beaucoup de chiffres -très attendus- ce vendredi, avec à la clé une très bonne surprise côté inflation en zone Euro, mais la journée se solde par un parfait statu quo sur le Dollar : les risque de 'shutdown' estimés à 90% ce weekend n'alarme pas les cambistes.



Le $-Index finit inchangé à 106,20 (il gagne +0,75% sur la semaine écoulée) et l'Euro/Dollar (1,0565), le Yen/$ ou le Franc suisse/$ progressent conjointement de 0,1%, tandis que la Livre s'effrite de -0,1%.



La publication des dépenses/revenus des ménages et du très attendu indice 'PCE' aux Etats Unis devait constituer le 'point d'orgue de la FED' mais loin de constituer un 'market mover' ces statistique se soldent par un 'non-événement'.

Les dépenses de consommation des ménages américains ont augmenté de 0,4% le mois dernier par rapport au précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression assez conforme aux attentes (la hausse des budgets carburants représente l'essentiel de cet écart), pour des revenus en croissance eux aussi de 0,4%.

Mais surtout, l'indice d'inflation des prix 'PCE' s'est établi à 3,5% en rythme annuel pour août, en c'est compensé par une contraction du 'PCE Core' (excluant les produits alimentaires et l'énergie) qui recule de 4,3% à 3,9% d'un mois sur l'autre.



La 'bonne surprise' du jour, ce sont les premiers chiffres des prix à la consommation en zone (estimation rapide d'Eurostat) : à 4,3% contre 5,2% en août, ce recul avait euphorisé les marchés d'actions et les marchés de taux dès le début de la matinée... sans provoquer en revanche de forts décalages sur le FOREX.

L'inflation en Europe n'a cessé de se replier au cours des dix derniers mois: après avoir atteint un pic à 10,6% en octobre 2022, elle n'était que de 5,2% au mois d'août... mais attention à l'inflation de second tour dans le sillage du pétrole et des hausses de salaires (la grève des travailleurs du secteur automobile s'étend à la veille du weekend).