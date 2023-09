Devises: prises de bénéfice sur le $ après + haut de 11 mois information fournie par Cercle Finance • 28/09/2023 à 20:15

(CercleFinance.com) - Le Dollar a culminé vers 9h30 ce matin face aux principales devises, renvoyant l'Euro sous les 1,0500 (à 1,0491) mais des prises de bénéfices se sont matérialisées alors que $-Index se hissait vers 106,75 vers 9H00 (établissant un plus haut depuis mi-novembre 2022).



Le $-Index reperd ce soir 0,4% vers 106,25 et l'Euro remonte d'autant, vers 1,0550, le Franc suisse reprend également 0,5%.

A noter la rechute de la Livre turque de -2,2% vers 27,40/$ (et de -2,5% face à l'Euro).



Les 'chiffres du jour' -bons ou mauvais- ne pèsent pas lourd car cela ne change plus rien au tableau dans un proche avenir: la FED alimente l'anticipation d'une hausse de son taux directeur vers 5,75% le 1er novembre et ne semble pas envisager de revenir en arrière alors que le baril de pétrole a testé 95$ sur le NYMEX ce matin, ce qui va pousser les prix à la hausse ces prochaines semaines.

L'Euro a entamé son rebond alors même qu'une inflation assagie était publié en milieu de matinée en Allemagne.

La première estimation pour le mois de septembre ressort à +0,3% (même score en août) pour une hausse sur 12 mois de 4,5% (contre 4,6% attendu).



Les chiffres US ne plaident pas pour un changement de plan de la FED : le PIB américain du 2ème trimestre est sans surprise révisé une fois de plus à la baisse, de +2,2% vers 2,1% (définitif).



La bonne nouvelle, c'est que l'inflation sous-jacente recule à 1,7% contre 2,2%... la mauvaise, c'est qu'avec un baril de WTI à 92$ ce jeudi soir (son niveau moyen depuis le 19 septembre), cette décrue ne vas pas durer.



L'autre mauvaise nouvelle, c'est que le marché de l'emploi -très surveillé par la FED qui veut voir le chômage progresser- demeure très résilient : le Département du Travail révèle que les inscriptions ont augmenté de seulement 2.000 à 204.000 à l'issue de la semaine du 23 septembre (les économistes attendaient en moyenne 215.000 inscriptions au chômage).



Troisième mauvaise nouvelle: la moyenne mobile sur quatre semaines, considérée comme un indicateur plus fiable de la tendance de fond du marché du travail, a quant à elle reculé de -6.250 pour s'établir à 211.000.



L'attention des cambistes va se tourner vers l'inflation demain avec la publication d'une première estimation de l'indice des prix à la consommation en zone euro pour le mois de septembre.



Les investisseurs prendront ensuite connaissance de l'indice PCE, une mesure cruciale de l'inflation aux Etats-Unis, au moment où le prix baril de Brent se rapproche dangereusement du seuil des 100 dollars (ce qui propulse Total Energie vers un record absolu au-delà de 64,5E).