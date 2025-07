Devises: $ poursuit sa remontée avec bons chiffres activité information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 20:10









(CercleFinance.com) - Le Dollar prend sa revanche et fait plus qu'effacer ses pertes de mercredi.

L'Euro rechute symétriquement de -0,5% vers 1,1584, le Yen de -0,6% vers 148,7, le Franc suisse de -0,55%.



Le '$-Index' rebondit de +0,4% vers 98,8E, soutenu par des chiffres UIS robustes (production, activité industrielle, emploi) et aussi par le fait que Donald Trump ait déclaré ne pas envisager de limoger Jerome Powell, contrairement à des rumeurs qui avaient pu circuler hier sur les marchés (une 'lettre' donnant son congé au président de la Réserve fédérale était prête d'après certains proche de Trump).

'Je n'ai jamais dit que j'allais licencier le patron de la Fed, mais qu'il faisait du mauvais travail et coûtait cher au pays en refusant de baisser les taux', a expliqué le Républicain.



La séance s'avérait par ailleurs chargée sur le front des indicateurs: une rafale a été publiée à 14H30 aux Etats Unis, sans provoquer de réactions notables (ni sur les 'futures', ni sur les T-Bonds... qui restent tendus).



Les ventes de détail aux Etats-Unis ont rebondi de 0,6% en mai (après avoir reculé de 0,9% en rythme séquentiel en mai) selon le Département du Commerce, là où les économistes n'espéraient qu'une hausse bien plus faible (+0,2% après -0,2% en mai).



En excluant le secteur automobile (véhicules et équipements), à l'évolution parfois volatile, les ventes de détail américaines ont augmenté de 0,5% le mois dernier.

es conditions d'activité dans la région de Philadelphie se sont améliorées plus que prévu en juillet, montre l'enquête mensuelle de l'antenne locale de la Réserve fédérale publiée jeudi.



L'indice 'Philly Fed' a progressé de près de +20Pts à 15,9 après -4 en juin, ce qui pulvérise le consensus qui était de -1.



La composante des nouvelles commandes s'établit à 18,4 en juillet contre 2,3 en juin.

Le sous-indice des perspectives d'activité ressort pour sa part à 21,5 ce mois-ci, contre 18,3 un mois plus tôt, et celui de l'emploi à 10,3 après -9,8 (nette amélioration, assez inattendue dans ces proportions).



Toujours dans la thématique 'emploi', le Département du Travail annonce avoir enregistré une baisse de -7.000, à 221 000, des nouvelles inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis la semaine du 7 juillet.

La moyenne mobile sur quatre semaines -plus représentative de la tendance de fond- est quant à elle ressortie à 229.500, en repli de 6.250 par rapport à la semaine précédente.











