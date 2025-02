Devises : peu de mouvement sur le FOREX, la Chine dope l'Or information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 19:39









(CercleFinance.com) - La semaine démarre en douceur sur le FOREX, avec des écarts limités et un '$-Index' qui grappille +0,2% vers 108,25.



Le Dollar gagne 0,4% face au Yen (à 152), 0,3% face à la Livre (1,2375), +0,15% face à l'Euro (en repli vers 1,0310%), il stagne face au Franc suisse.

Le billet sort légèrement renforcé de l'annonce de Donald Trump de taxer les importations d'acier et d'aluminium de 25%, renforçant les craintes de guerre commerciale entre Washington et ses principaux alliés (JN.Barrot a confirmé que l France riposterait de façon symétrique).



Les économistes s'inquiètent de ses éventuelles répercussions sur l'économie : 'Il est (...) probable que ces mesures protectionnistes se prolongent, ce qui accroît les risques au niveau de l'inflation et de la croissance', prévenait ce matin Michael Brown, stratège chez Pepperstone.



Mais le 'fait du jour' reste ce nouveau record de l'once d'or à 2.911$, l'argent restant une fois de plus en retrait avec seulement +0,3% à 32,5$ (à 8% des ses sommets de fin octobre alors que l'or se situe 4% au-delà).



La Chine et la PBOC encouragent les assureurs a développer des produits d'épargne basés sur un support 'or' : culturellement, cela répond à une appétence plurimillénaire, les chinois commençant à accumuler de l'or dès leur naissance (les parent pour leurs enfants, puis pour eux-mêmes).





