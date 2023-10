Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: parités largement figées avant sommet BCE à Athènes information fournie par Cercle Finance • 25/10/2023 à 18:31









(CercleFinance.com) - Le Dollar a consolidé à l'horizontal ce mercredi (l'Euro recule de -0,1% vers 1,0580$) dans un climat de 'drôle de guerre' qui perdure depuis 10 jours de 'non-offensive' israélienne sur la bande de Gaza.

Le Dollar Index grappille 0,1% alors que le billet vert finit stable face au Yen mais en hausse de +0,3% face au Franc suisse et au $ Canadien.



Peu de mouvement sur les paires impliquant l'euro à la veille d'une réunion de la BCE (délocalisé à à Athènes) sans véritable enjeu (statu quo à 4% largement attendu, le 'refi' sera maintenu à 4,50%).



L'Euro ne profite pas non plus d'une 'bonne surprise' en provenace d'Allemagne où l'indice Ifo du climat des affaires est ressorti meilleur que prévu à 86,9 ce mois-ci, contre 85,8 en septembre, là où les économistes l'attendaient quasiment stable.



'L'économie allemande peut espérer un prochain rayon de soleil', estime Clemens Fuest, le président de l'Ifo.



Selon le bureau d'analyse londonien Capital Economic, le PIB allemand risque bien de chuter au quatrième trimestre, après s'être probablement contracté au troisième. 'Nous pensons que le PIB se contractera de 0,4% sur l'ensemble de l'année 2023, puis stagnera en 2024', ajoute-t-il.





