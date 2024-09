Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : net repli du $ après un 'Conf'Board' très décevant information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 23:54









(CercleFinance.com) - Le FOREX s'est montré un peu plus volatile que lundi, avec un '$-Index' en net repli qui enfonce brutalement (-0,5%) son plancher annuel des 100,60 des 19 et 20 septembre.



Le Dollar lâche également -0,6% face à l'Euro (qui grimpe vers 1,1180 et inscrit sa meilleure marque depuis le 27 août, à proximité du zénith annuel de 1,1200), il limite la casse face au Yen avec -0,3%.



Le repli du Dollar est assez logique vu la dégradation plus forte que prévue (-7Pts vers 98,7) de l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board.

Contre toute attente, la confiance du consommateur américain a rechuté sous les 100 au mois de septembre, alors que les économistes l'attendaient en amélioration à 104, après 103,3 en première lecture.



Il s'agit de son repli le plus marqué en trois ans.



Le sous-indice du jugement des américains sur leur situation actuelle a décroché de 10,3 points à 124,3, tandis que celui mesurant leurs anticipations a reculé de 4,6 points à 81,7.



Le ConfBoard souligne toutefois que ce dernier demeure au-dessus du seuil des 80 points, un niveau en-dessous duquel une récession est potentiellement en devenir, souligne l'organisation professionnelle.



La forte hausse de l'Euro n'allait pas de soi vu le recul de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne : il glisse de 86,6 en août à 85,4 en septembre, un niveau inférieur au consensus (86,1) selon Capital Economics, mais proche de sa propre prévision (85,5).





