Devises : net rebond du $ à la veille conf' de presse Powell

(CercleFinance.com) - Le Dollar se renforce franchement à 24H de la conférence de presse de Jerome Powell.

Le '$ Index' inverse complètement la vapeur par rapport à la veille : il avait reculé de -0,35%, ce mardi il grimpe de +0,6% (vers 106,20), avec des écarts de +0,4% face à l'euro (qui rechute vers 106,75), de +0,6% face à la Livre (qui retombe sous 1,25) et +0,8% face au Yen, de retour sur ses planchers historiques vieux de 34 ans, vers 157,7$ (tout est à refaire pour la BoJ après son intervention de lundi).



Le billet vert reflète des prévisions qui ont évolué de façon spectaculaires, puisque les cambistes voient désormais 16% de chances d'au moins une hausse des taux d'intérêt en 2024, et le ratio monte à 33% pour janvier 2025 (ce sera peut-être le dernier mois comme patron de la FED de Jerome Powell si Trump est élu).

Exprimé autrement, les opérateurs sont désormais 38% à anticiper zéro baisse des taux d'intérêt 2024 et le consensus ne prévoit qu'une seule baisse des taux en septembre 2024 (contre six à sept baisses attendues fin décembre), et par une courte majorité.



Sur le front de la macro-économie, l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board s'est détériorée pour le troisième mois consécutif en avril, à 97 ce mois-ci contre un chiffre révisé de 103,1 en mars.



Il s'agit de son plus bas niveau depuis juillet 2022.



Le sous-indice mesurant les anticipations des consommateurs a chuté à 66,4 après 74 le mois passé, un chiffre en-dessous du seuil des 80 points étant souvent annonciateur d'une récession à venir.

Il y a avait également une déferlante de chiffres en Europe (ce matin), à commencer par l'inflation dans la zone euro : elle est estimé à 2,4% en avril 2024, stable donc par rapport à son niveau de mars, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Le PIB 'CVS' a augmenté de 0,3% dans lazone euroet dans l'UE, par rapport au trimestre précédent, toujours selon Eurostat.

Les investisseurs ont également pris connaissance du PIB de la France qui croit modérément au premier trimestre 2024 (+0,2% après +0,1% au trimestre précédent), selon la première estimation (en données CVS) de l'Insee, tandis que l'inflation ralentit à +2,2%.



En Allemagne, le PIB a progressé de 0,2% au premier trimestre 2024 en rythme séquentiel, en volume et en données CVS-CJO, selon une première estimation de Destatis, après une baisse de 0,5% au quatrième trimestre 2023.







