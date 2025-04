Devises: les parités se figent depuis 48H avant tarifs Trump information fournie par Cercle Finance • 01/04/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Seconde 'petite séance' sur le FOREX à 24H des annonces de Donald Trump qui va dévoiler son plan de 'libération' des USA : il listera les nouveaux droits de douane appliqués aux pays imposant des tarifs aux entreprises US et qui présentent un excédent commercial avec le pays.

Les parités varient peu, exception faite du Dollar canadien qui reprend 0,45% face au billet vert (vers 1,432)... comme si les cambistes espéraient une certaine modération des mesures douanières à l'encontre du Canada.



L'Euro, la devise la plus faible ce mardi (avec le Yuan qui retombe vers 7,2700/$), s'effrite de 0,15% vers 1,0795 face au Dollar, les autres monnaies s'apprécient à la marge : le Yen grappille +0,3%, le Franc suisse +0,15% et la Livre ne bouge pas.

Le '$-Index' reste quasi stable vers 104,15, soit -0,05%, c'est de l'épaisseur du trait.

L'Euro semble avoir été affaibli par les PMI de la zone euro, publiés ce matin.

Passant de 47,6 en février à 48,6 en mars, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière de la zone euro (produit par S&P Global) s'est redressé pour un troisième mois consécutif et n'indique qu'une contraction modérée et la plus faible du secteur depuis janvier 2023.



Malgré une nouvelle baisse des nouvelles commandes reçues, les fabricants ont signalé une augmentation de leur activité pour la première fois depuis deux ans et, bien que marginale, la croissance enregistrée en fin de premier trimestre a été la plus forte depuis mai 2022.



Dans l'Hexagone, l'indice PMI HCOB pour l'industrie manufacturière française, produit par S&P Global, est passé de 45,8 en février à 48,5 en mars, témoignant d'une contraction modérée du secteur, la plus faible de l'actuelle période de repli amorcée il y a 26 mois.



Le chiffre de l'inflation en zone euro s'établit à 2,2% en mars 2025, en légère baisse donc par rapport à 2,3% le mois précédent, selon une estimation rapide d'Eurostat, l'office statistique de l'Union européenne.



Dans le détail, les services devraient afficher le taux annuel le plus élevé en mars (3,4%, après 3,7% en février), suivis de l'alimentation, de l'alcool et du tabac (2,9%), des biens industriels non énergétiques (0,6%) et de l'énergie (-0,7%).





