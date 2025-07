Devises : les 'minutes' de la FED sans impact sur le Dollar information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 21:45









(CercleFinance.com) - Les échanges sont demeurés très calmes sur le FOREX durant tout la séance, le point d'orgue de ce 9 juillet étant la publication à 20H des 'minutes' de la FED (résumé des délibérations des responsables de la Réserve fédérale lors du dernier FOMC les 17 et 18 juin dernier).

Les 'minutes' n'ont provoqué aucun mouvement sur le Dollar ce qui démontre que le communiqué ne recelait aucun surprise.

L'Euro finit à 1,1720 (-0,05%), le Yen se raffermit de +0,25% (vers 146,20), le Franc suisse se montre le plus vigoureux avec +0,4% vers 0,7940.



Le '$-Index' ne connait aucune variation et se maintient à 97,50.



Les membres de la FED indiquent qu'ils restent préoccupés par le fait que les politiques commerciales internationales de l'administration Trump pourraient alimenter l'inflation et compliquer la trajectoire des baisses de taux d'intérêt : 'la hausse des droits de douane reste susceptible d'exercer une pression à la hausse sur les prix. Une incertitude considérable subsistait cependant quant au calendrier, à l'ampleur et à la durée de ces effets '.

Mais ils conviennent que l'inflation liée aux tarifs pourrait être ' temporaire ou modérée '.

Sept membres de la FED n'anticipent aucune baisse en 2025, contre quatre en mars dernier : l'outil FedWatch du CME Group affichait une probabilité de 44% pour 2 baisses de taux d'ici décembre, contre 31% pour 3 baisses.



Une baisse fin juillet semble désormais fort peu probable.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.