Devises : le Yen se détache à la hausse, $ stable avant FED information fournie par Cercle Finance • 05/05/2025 à 18:53









(CercleFinance.com) - Le Dollar a fort peu fluctué ce lundi et le '$-Index' (DXY) cale sous la barre des 100 (testée vendredi) et s'effrite de -0,1% vers 99,90, du fait de la consolidation plus marquée face au Yen (-0,5% vers 1,1300) et le Franc suisse (-0,3% vers 0,8240).

La parité E/$ est stable vers 1,1300, idem par a la Livre (le 'câble' est inchangé à 1,3270).



Les cambistes ne semble pas partager le fol espoir d'une inflexion du discours de la FED mercredi et donc de l'orientation de la politique monétaire de la Réserve fédérale à l'issue du FMOC des 6 et 7 mai.



Selon toute vraisemblance, la Fed devrait rester en position d'attente, sans trop altérer son discours, mais pourrait ouvrir la voie à une éventuelle réduction des taux le mois prochain, même si cette hypothèse ne constitue plus le scénario central des marchés, qui privilégient plutôt celui d'une baisse de taux en juillet.

Les données publiées mercredi dernier, montrant une contraction surprise du PIB des Etats-Unis au premier trimestre ont conforté l'espoir d'un geste de la Fed, mais le solide rapport sur l'emploi de vendredi dernier (40% de créations de poste de plus que prévu) est venu le balayer.



Et ce lundi, le PMI 'global' ressort plus faible que prévu, à 50,6 contre 51,2 en 1ère estimation, en net repli par rapport à mars (53,5) et à son pire niveau depuis septembre 2023.



Outre-Manche, la Banque d'Angleterre (BoE) qui est confrontée à de la stagflation (le pire scénario) devrait pour sa part décider d'assouplir ses taux de 25 points de base, se dirigeant ainsi vers une politique monétaire plus accommodante.

Les 'Gilts' restent dans la zone rouge, avec un rendement stable autour de 4,55% qui ne semble pas préfigurer d'heureuses surprises avec la BoE jeudi.









Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.