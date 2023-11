Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises : le Yen rebondit timidement, l'Euro s'affaiblit/$ information fournie par Cercle Finance • 01/11/2023 à 18:30









(CercleFinance.com) - Au lendemain d'une chute vertigineuse (-1,7% face au Dollar avec à la clé un plus bas de 33 ans à 151,7), le Yen reprend 0,3% à 151, ce qui n'inverse pas la tendance, loin s'en faut : il faudra que la BoJ démontre beaucoup plus de détermination pour soutenir sa devise... dont la chute fait bien les affaires de Tokyo (+2,4% ce matin).



Le Yen reprend aussi 0,8% contre l'Euro (à 159,15) car notre devise s'affaiblit ce mercredi face au Dollar (-0,4% à 1,0530).

Le billet vert avance de +0,3% face à la Livre et grappille 0,1% face au Franc suisse.

Le Dollar Index prend 0,15% à 108,85 malgré des 'chiffres du jour' plutôt médiocres.

En effet, le secteur privé des Etats-Unis n'a généré que 113.000 nouveaux emplois au mois d'octobre, selon l'enquête mensuelle publiée ce mercredi par ADP.

Par ailleurs, l'indice avancé d'activité manufacturière -l'ISM- s'est contractée pour le 12ème mois consécutif aux Etats-Unis en octobre, avec un rythme qui s'est même accentué par rapport au mois précédent, à 46,7 le mois dernier contre 49 (l'ISM était attendu inchangé).

Les replis les plus marqués affectent les sous-indices mesurant les nouvelles commandes (chute de 49,2 vers 45,5) et l'emploi (46,8 contre 51,2), tous deux revenus sous la barre des 50 points qui sépare contraction et croissance de l'activité.



Le tableau n'est guère différent du côté du 'PMI' manufacturier de 'S&P Global', qui ressort à 50 en définitive pour le mois écoulé, conformément à son estimation flash et après 49,8 pour septembre.



La FED publiera à 19H son communiqué de politique monétaire à l'issue du FOMC entamé hier: Jerome Powell, s'exprimera lors d'une conférence de presse prévue une trentaine de minutes plus tard.



La Réserve fédérale ne devrait pas modifier ses taux directeurs, mais les investisseurs s'attendent à ce que l'institution fournisse de précieux indices quant à l'évolution de sa stratégie pour les mois à venir.







