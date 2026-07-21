Devises : le yen inscrit un nouveau plus bas absolu à 163/$

La journée semble assez calme sur le FOREX, une hausse de 0,2% du "$-Index" n'est pas très impressionnante, d'autant que le Yuan stagne à 6,7655, l'Euro ne s'effrite que de -0,05% vers 1,1410, le Dollar canadien de 0,25%. Mais sous se calme apparent se cache un nouvel accès de faiblesse du Yen qui s'enfonce de -0,35%, sous les 163/$ : c'est un nouveau plancher historique ! Symétriquement, le billet vert sort par le haut d'une configuration en triangle (161/162,5) qui préfigure un test du niveau 164.

Globalement, juste derrière le Dollar, c'est l'Euro qui se montre le plus vigoureux à 48H du FOMC de la BCE : il grimpe même de 0,25% face au Franc suisse vers 0,9270.

Les cambistes affichent la conviction que le BCE ne bougera pas jeudi : elle devrait prendre pour prétexte la récente baisse du taux annuel d'inflation en zone euro à 2,8% en juin 2026, contre 3,2% en mai.

L'inflation sous-jacente s'établit à 2,4% contre 2,6% sur un an selon Eurostat mais cela peut difficilement être considéré comme un "plateau" alors que les prix de l'énergie rebondissent fortement avec l'escalade dans le Golfe Persique et le passage "sélectif" des pétroliers dans le détroit de Bab El Mandeb à destination de l'Asie avec l'interdiction de transit des navires saoudiens imposée par les Houthis du Yémen.

Outre le net repli du baril en juin, les services, l'alimentation, l'alcool et le tabac ont tous contribué positivement au recul du taux d'inflation annuel... mais avec un rebond de 30% du "Brent" et le prix du diesel qui s'envole (le litre est remonté au-delà de 2,50 EUR sur les autoroutes françaises pour tous les distributeurs d'origine étrangère).