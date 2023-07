Devises : le Yen décroche de façon contre-intuitive avec BoJ information fournie par Cercle Finance • 28/07/2023 à 22:06

(CercleFinance.com) - Le scénario est assez singulier : le Yen voit son rendement s'envoler de +23% en 48H (de 0,45 vers 0,556%) suite à un changement d'attitude de la BoJ qui laisse les taux longs progresser au-delà de son objectif de 0,5000%... mais le cours du Yen chute de 138 ce vendredi matin vers 141,1 face au Dollar (soit de -1,2% sur 24H, de -2,2% en 12 heures), il plonge même de -1,6% face à l'Euro vers 155,5 et de -1,65% face à la Livre.



L'euro qui a entamé un rebond face au Dollar la veille après la conférence de presse de Christine Lagarde a accru son avance ce vendredi alors que la croissance française ressort supérieure aux attentes: il gagne 0,45% face au billet vert à 1,1030.

En France, le produit intérieur brut (PIB) de la France progresse sensiblement (+0,5% en volume, après +0,1% au trimestre précédent), selon une première estimation en données CVS-CJO de l'Insee.



Le Dollar index reste quasi stable (-0,1% à 101,68), partagé entre le repli du $ face aux devises occidentales (-0,5% en moyenne) et son gain face au Yen.



Aux Etats Unis, le Dollar est affaibli par un chiffre rassurant concernant l'inflation : l'indice des prix PCE recule à 3% en rythme annuel pour le mois de juin, en ralentissement marqué par rapport à 3,8% le mois précédent.

En excluant les produits alimentaires et l'énergie, catégories particulièrement volatiles en termes de prix, ce taux d'inflation surveillé de près par la Fed a aussi reculé d'un mois sur l'autre, passant de 4,6% en mai à 4,1% le mois dernier (plus que prévu).



Les dépenses de consommation ont augmenté de 0,5% en juin par rapport au mois précédent aux Etats-Unis, d'après le Département du Commerce, une progression légèrement supérieure aux attentes, pour des revenus en croissance de 0,3%.

Le moral des ménages américains s'est de nouveau amélioré au mois de juillet: il bondit de +7,2Pts à 71,6 en version définitive ce mois-ci pour atteindre un pic depuis octobre 2021, montrent les résultats définitifs de l'enquête mensuelle de l'Université du Michigan.



Constat inverse en Europe où l'indicateur du sentiment économique (ESI) a continué de baisser en juillet 2023, tant dans l'ensemble de l'Union Européenne (-0,5 point à 93,6) que dans la seule zone euro (-0,8 point à 94,5), selon l'enquête mensuelle de la Commission européenne.



Alors que la baisse de l'ESI s'est montrée plus modérée que les deux mois précédents, l'indicateur des perspectives d'évolution de l'emploi (IEE) a diminué de façon plus marquée, de 1,8 point dans les deux zones, à 102,4 dans l'UE et à 103 dans la zone euro.