Devises : le yen continue de s'enfoncer, au + bas de 35 ans

(CercleFinance.com) - Le FOREX a été plutôt calme ce mercredi, le '$-Index' grappillant +0,15% vers 105,85... mais il ne s'est même pas approché des 106 en séance, malgré la nette tension des taux US après la publication des commandes de biens durables aux Etats-Unis (ressorties en progression de 2,6% le mois dernier par rapport au précédent, après une hausse séquentielle de 0,7% en février).



Le Dollar a pris 0,1% face à l'Euro (en recul vers 1,0685), +0,25% face au Franc suisse mais c'est le Yen qui s'en montré le plus vulnérable avec -0,3% vers 105,25, un 'plus bas' annuel, et depuis bientôt 34 ans, la banque centrale nippone semblant incapable de restaurer la confiance dans sa devise, avec d'une part une politique monétaire ultra-laxiste (taux à 0,1%) et d'autre part une inflation supérieure à 2,6% en mars, sur fond de hausse des salaires proche de 4% pour 2024.



L'Euro n'a pas profité de PMI en hausse dans l'Eurozone, ni de l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne : celui-ci est remonté de 87,9 en mars à 89,4 en avril, ressortant donc au-dessus des 89 attendus par Capital Economics, avec des progressions à la fois pour les sous-indices des anticipations et des conditions actuelles.



L'Allemagne en a profité pour revoir ses prévision de PIB à la hausse.

Olaf Scholz table désormais sur une croissance de 0,3 % cette année (contre +0,2% précédemment)et de 1 % en 2025 et le ministre de l'Economie, Robert Habeck, estime que l'inflation devrait ralentir à 2,4% en 2024, au lieu des 28 % anticipés en février dernier.



Mais ces anticipation ne vont pas calmer les inquiétudes relatives au réveil de l'inflation ni l'incertitude concernant de futures baisses de taux par la FED et la BCE.









