Devises : le Yen continue de flamber avec anticipations de hausse du PIB nippon
Le "$-Index" semble relativement épargné (inchangé à 96,80) et il le doit à sa légère progression face à l'Euro (qui recule de -0,2% à 18,90), de 0,25% face au Franc suisse et de 0,35% face à la Livre.
Le Yen prend 1% face au billet vers 154,20 et 1,15% face à l'Euro vers 183,70... toujours dopé par le plan de relance fiscal japonais qui va pouvoir être lancé à pleine puissance et sans restriction (majorité de 75% pour la 1ère Ministre Sanae Takaichi).
Le Dollar na pas été affecté par des ventes au détail aux US moins vigoureuses qu'attendu au mois de décembre : elles ont stagné et marquent un essoufflement des dépenses de consommation en fin d'année 2025, après une hausse de 0,6% en novembre, selon les données publiées par le département du Commerce (le consensus tablait sur une augmentation de 0,4%).
Les stocks des entreprises américaines sont ressortis en hausse de 0,1% en novembre, mais inférieurs aux attentes du marché ( 0,2%) après 0,2% le mois précédent.
Pas grand chose à signaler en Europe côté "macro", le chômage en France est quasi inchangé, rien à signaler... et pas de chiffres à l'agenda chez nos voisins.
Les cambistes auront du grain à moudre demain avec le "NFP", chiffres de l'emploi US dont la publication avait été repoussée de 5 jours pour cause de "shutdown" temporaire vendredi dernier.
