Devises : le Yen chute de -0,8% vers 152/$, l'Or dévisse de -5,5%
information fournie par Zonebourse 21/10/2025 à 19:14
Et le prochain grand rendez-vous attendra vendredi : il s'agit de la publication du CPI (inflation) aux États-Unis et qui pourrait rappeler une nouvelle fois aux opérateurs que la dynamique des prix reste orientée à la hausse outre-Atlantique.
Mais ce n'est pas une certitude et le raffermissement du Dollar ce mardi (le '$-Index' progresse de +0,3% vers 89,9)peut avoir d'autres causes (détente des relations sino-américaines, détente des taux longs US, avec le '30 ans' qui efface -3,1Pts de base à 4,548%).
Le 'fait du jour', restera la brusque rechute de -5;,5% de l'Or vers 4.120$ contre 4.360 ce matin même, alors que les taux se détendent, ce qui crée des conditions favorables pour les métaux précieux qui ne délivrent aucun rendement.
La chute de l'Or ne constitue pas davantage la contrepartie d'une hausse de l'Euro (il s'effrite de -0,3% vers 1,1608) ou du Yen (il chute au contraire de -0,8% vers 152,00 face au $, ce qui signifie que l'or devrait servir de refuge).
Le Yen décroche également de -0,5% face à l'Euro alors que la nouvelle Première Ministre investie dans ses fonctions au Japon ce matin fera baisser le Yen grâce aux taux bas (retour des 'Abenomics') afin que l'économie nippone reste compétitive face aux Etats Unis et leur Dollar affaibli.
