Devises : le $ tire un avantage limité de stats US +robustes

(CercleFinance.com) - Le Dollar sort renforcé par la publication du PIB US, mais il progresse de façon bien peu spectaculaire (+0,25% pour le $-Index à 106,78) compte tenu d'une hausse de +4,9% du PIB des Etats-Unis qui 'affole les compteurs' pour le 3ème trimestre 2023.



Cette progression qui ressort à près de +5% en rythme annualisé (contre 3,8 à 4% anticipé par la communauté financière après +2,1% en définitif au 2éme trimestre) serait le fruit du gonflement des stocks, d'une consommation demeurant très vigoureuse.

Voilà qui contraste avec les avertissements de Mattel et Hasbro qui s'attendent à des ventes ternes et médiocres cet automne, en amont de Thanksgiving et de Noël (les 2 titres dévissent de -8 et -11% respectivement).

L'appétit des cambistes pour le Dollar est peut-être freiné par le creusement de 600Mds$ du déficit au 3ème trimestre (et par la forte hausse des dépenses fédérales).



Le Département du Commerce précise que les prix à la consommation 'PCE' ont augmenté de 2,9%, après 2,5% au deuxième trimestre.

Si l'on exclut les prix de l'alimentation et de l'énergie, ils n'ont progressé que de 2,4%, contre une hausse de 3,7% précédemment.

C'est probablement la composante 'inflation' qui a retenu l'attention des investisseurs : la décrue se poursuit et le mouvement semble pérenne.



L'Euro se repli de -0,2% vers 1,0545, le $ Canadien de -0,25%, le Franc suisse de -0,35%

Le billet ne grappille en revanche que 0,1% face au Yen (150,35) et à la Livre (£).



L'autre chiffre venant soutenir le Dollar, ce sont les commandes de biens durables qui ont augmenté de +4,7% en septembre (contre +1,5% anticipé) selon le Département du Commerce aux Etats-Unis, après 2 mois de repli consécutif, témoignant du dynamisme des dépenses des entreprises.



Les commandes de biens durables hors aéronautique, considérées comme un bon indicateur des projets d'investissements des entreprises, ont augmenté de 0,5%, contre un consensus de 0,3%.



Le nombre d'inscriptions aux allocations chômage aux Etats-Unis a augmenté de 10.000 la semaine du 16 octobre, ressortant ainsi à 210 000 contre 200 000 la semaine précédente (chiffre révisé par rapport aux 198 000 initialement annoncés), selon le Département du Travail.







