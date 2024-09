Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ teste un plancher puis rebondit fortement information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 22:40









(CercleFinance.com) - Le 'Dollar Index' a frôlé la correctionnelle ce mercredi en enfonçant durant une partie de la séance ses planchers annuels (avec un nouveau 'plus bas' à 100,24), puis la vapeur s'est inversée et les vendeurs ont été sévèrement pris à revers par une remontée funiculaire de +0,7% jusque vers 101.00.

L'Euro qui s'était aventuré jusque vers 1,1214 (record annuel égalé) finit en net repli de -0,5% vers 1,1125.

Le Yen rechute de -1,15% vers 144,85, la Livre de -0,7% vers 1,3317 et le Franc suisse de -0,9% vers 0,8508.

Le Yen et le Franc suisse ont été les devises les plus faibles, l'Euro reprend 0,4% face à la devise helvétique.



Pourquoi le Dollar se redresse t'il de la sorte ?



La réponse ne se trouve pas dans les 'chiffres du jour' : les ventes de maisons neuves aux Etats-Unis se sont en effet contractées de 4,7% au mois d'août, selon le Département du Commerce (après un bond un peu 'bizarre' de +10,4% en juillet), pour s'établir à 716.000 en données annualisées et corrigées des variations saisonnières.



Le prix médian des maisons neuves vendues s'est établi à 420.600 dollars et leur prix moyen, à 492.700 dollars: ce sont de nouveaux records absolus liés à la pénurie de logements à vendre (personne ne troquerait un prêt à 4% contre un nouveau prêt à 6,20%, moyenne national au 24/09/2024).

A 467.000, le stock de maisons neuves prêtes à la vente représente une offre de 7,8 mois au rythme d'écoulement actuel.



Et il n'est évident non plus qu'il ait été avantagé par la révision des prévisions de l'OCDE pour 2024 et 2025 : la croissance en Europe devrait s'établir à 0,7% en 2024 mais ne se redressera que de 1,3% en 2025, contre +1,5% précédemment.



Aux Etats-Unis, la croissance du PIB devrait ralentir, mais bénéficier de l'assouplissement de la politique monétaire à l'oeuvre avec une croissance attendue à 2,6% en 2024, puis 1,6% en 2025 (au lieu de +1,8%).



S'agissant de la Chine, la croissance devrait fléchir à 4,9% cette année puis plafonner à 4,5% en 2025, les mesures de relance ne suffisant pas à compenser l'atonie de la demande des consommateurs et la correction massives du marché immobilier.

Le Yuan qui n'avait pas réagi de façon spectaculaire au plan de relance de la PBOC (+0,3% à 7,0300/$) s'est stabilisé vers 7,0300 (ou 0,1420).

Une stabilité qui contraste avec le 'boom' des indices boursiers chinois.



Les cambistes surveilleront avec attention, vendredi, la publication de l'indice des prix à la consommation (PCE) aux Etats-Unis, le chiffre préféré de la Fed pour jauger de l'évolution de l'inflation.





