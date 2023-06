Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Devises: le $ stoppe sa décrue grâce au décrochage du Yen information fournie par Cercle Finance • 16/06/2023 à 19:53









(CercleFinance.com) - Le Dollar stoppé l'hémorragie des dernières 48H avec un Dollar-Index qui reprend appui sur 102, puis rebondit de 0,15% vers 102,17, ce qui limite la perte hebdomadaire à -1,2%.

Ce sursaut est dû au seul décrochage du Yen de -1,1 vers 141,8: la BoJ a fait savoir qu'elle pourrait agir si la parité se rapprochait d'un plancher de 1,45 du yen face au $.

L'Euro s'est hissé jusque vers 1,0970 avant de revenir à l'équilibre vers 1,0945: la semaine s'achève sur une progression de +1,7% de l'Euro face au $.



Côtés 'stats', l'indice de confiance des consommateurs du Michigan (UMich) est ressorti à 63,9 en estimation préliminaire pour le mois en cours, après 59,2 en données définitives pour mai: ce chiffre a provoqué une redressement du billet vert, mais pas suffisant pour renouer avec l'ex support des 1,0920.



En Europe, les chiffres définitifs des prix à la consommation en zone euro ont été confirmés à +6,1%: aucun impact sur le Forex.





