Devises : le $ stagne pour la 12ème séance consécutive, autour de 99,00

Le '$-Index' ( 0,25% à 99,15) aligne sa 12ème séance de stagnation au sein de l'étroit corridor 99,35/98,85. L'Euro se montre plutôt ferme et ne cède que 0,15% vers 1,1635, il gagne notamment 0,45% face au Franc suisse à 0,9148 mais stagne face au Yen (185,72) qui gagne 0,25% face au billet vert à 159,6.

La devise la plus recherchée a été la Livre qui grappille 0,05% face au Dollar et 0,65% face au Franc suisse.

Le principal mouvement du jour concerne le Rouble qui chute de -1,15% contre Euro (83,77) et de -1,35% face au $ à 71,95.

Le Dollar est un peu plus recherché ce lundi après l'échange de tirs entre Washington et Téhéran ce weekend (les 2 parties prétendant avoir procédé à des tirs de riposte), puis l'annonce par l'Iran de la rupture complète des négociations de paix ainsi que la fermeture potentielle du détroit d'Ormuz suite aux frappes israéliennes sur le Liban (Beyrouth-Sud, Tyr, prise de contrôle des deux rives de la rivière Litani), ce qui viole toutes les "lignes rouges" fixées par Téhéran.

De son côté, Donald Trump a déclaré que "Téhéran souhaitait toujours parvenir à un accord", tout en regrettant le manque de soutien d'une partie du camp démocrate ainsi que de certains républicains qu'il a qualifiés d'"antipatriotes".

Le billet vert

L'agence Tasnim fait savoir qu'en plus de l'arrêt des échanges diplomatiques avec les Etats-Unis (concernant Israël), Téhéran envisageait de bloquer "complètement" le détroit d'Ormuz, une menace qui alimente les tensions sur les marchés de l'énergie.

L'étape suivante pourrait consister à bloquer Bab El Mandeb, un détroit qui donne accès à la mer Rouge et au canal de Suez par son allié Houthi du Yémen.

Dans ce contexte, les cours du pétrole reprennent leur ascension : le Brent de la mer du Nord progresse de près de 4,8%, vers 97 dollars, tandis que le West Texas Intermediate (WTI) gagne plus de 5%, à 94 dollars.

Sur le front macroéconomique, l'indice ISM manufacturier américain du mois de mai est ressorti à 54 points, un niveau supérieur aux attentes du marché et qui marque son plus haut niveau depuis quatre ans.

Le prochain rendez-vous le plus attendu sera l'enquête ADP sur les créations d'emplois dans le secteur privé publiée mercredi.