Devises : le $ stagne, le $ et le Franc suisse se redressent nettement
Cette perspective a euphorisé Wall Street lundi, mais pas les détenteurs de dette US, avec une performance médiocre des T-Bonds, ni les cambistes puisque le '$-Index' a stagné lundi puis s'effrite de -0,15% vers 99,43.
L'essentiel de ce repli s'explique par les gains de l'Euro (+0,25% vers 1,1585) et surtout les +0,65% du Franc suisse (vers 0,7800/$ et 0,9265/E) dopé par l'imminence d'un accord sur des droits de douane alignés sur ceux de l'UE, c'est à dire 15%.
La Livre et le Yen terminent la journée quasiment inchangés face au billet vert, en revanche, on note un net renforcement du Yuan face au Dollar ce mardi soir : +0,45% vers 7,0880$.
La Livre (le 'câble' £/$) n'a quasiment pas réagi (-0,05% à 1,316$) à la dégradation du marché du travail UK qui a encore perdu 32 000 postes en octobre, après une révision à -32 000 pour septembre... ce qui pourrait amener la BoE à renouer avec une stratégie plus 'accommodante' (les taux britanniques sont à parité avec ceux des US, à 4%, mais c'est une fourchette 3,75/4,00% pour la FED).
La fin du 'shutdown' a été conclu par les sénateurs à 60 voix pour et 40 contre : il doit maintenant être approuvé par la Chambre des représentants, où les républicains disposent de la majorité (cela devrait donc 'passer' sans suspens), avant sa promulgation définitive par le président Donald Trump.
Le principal suspens réside maintenant dans la teneur de nombreuses statistiques dont le calcul et la publication a été interrompu 6 semaines pleines.
