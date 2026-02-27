Devises : le spectre de la guerre dope le Franc suisse
L'information est toute fraîche : l'ayatollah Ahmad Khatami s'est exprimé aujourd'hui lors de la prière du vendredi à Téhéran.
Il a le statut de porte-parole du "Guide Suprême" Ali Khameini et il a déclaré que "la République islamique n'a jamais accepté la suspension de l'enrichissement sans cause et ne l'acceptera jamais. Ni temporairement, ni partiellement, ni sous aucune condition".
La prière du vendredi n'est pas un "sermon" mais une actualisation de la politique d'État, transmise par l'autorité divine.
Cela sonne donc le glas de pourparlers de Genève qui étaient mal partis puisque les USA exigeaient le démantèlement des sites nucléaires de Fordow, de Natanz et d'Ispahan, puis la remise de tout l'uranium déjà enrichi et arrêt définitif de l'enrichissement.
La contre-proposition iranienne offrait un moratoire de 3 à 5 ans, assortie du maintien des droits d'enrichissement pour le combustible civil.
Ni Wall Street (-1,2%) ni le FOREX ne semblent se placer ce soir dans une logique de conflit à grande échelle entre les Etats-Unis et L'Iran, lequel s'étendrait immanquablement à Israël qui a mis une pression énorme sur Donald Trump pour tenter de renverser par la force le régime des Mollah.
Les Etats Unis ont massé au Proche-Orient un arsenal d'une ampleur inédite depuis 23 ans : c'était logiquement pour "mettre la pression" sur les négociateurs iraniens à Genève... mais désormais, on se demande par quel miracle cette armada ne va pas rentrer en action dans les prochaines 24 ou 48H.
Les T-Bonds semblent jouer leur rôle d'actifs refuges puisqu'ils poursuivent et accélèrent leur détente : le rendement à 10 ans perd 5 points vers 3,965%
Mais ce n'est pas le cas du billet vert : pas d'achat de précaution.
Le Dollar Index (-0,15% à 97,65) prend de nouveau le contrepied de la séance précédente, ce qui est quasi systématique toutes les 24 ou 48H depuis 1 semaine.
L'Euro grappille 0,15% vers 1,1815, le $ canadien prend 0,35%, le Yen à peine 0,1%... et si une devise semble véritablement faire office d'actif refuge, c'est le Franc suisse qui flambe de 0,75% face au $ à 0,7685 et qui prend 0,6% face à l'Euro, inscrivant un nouveau record absolu à 0,9075.
Côté "macro", le département du Travail a indiqué que l'indice des prix à la production (PPI) a progressé de 0,5 % en janvier, contre les 0,3 % attendus par le consensus. En rythme annuel, la hausse remonte à 2,9 %, dépassant là encore les 2,6 % anticipés. Ces chiffres renforcent l'idée d'une inflation plus tenace que prévu, susceptible de compliquer la trajectoire de la politique monétaire.
Cependant, ces statistiques sont totalement occultées par les tensions géopolitiques au Proche-Orient : l'Inde et la Chine ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Iran, tandis que l'Allemagne a averti ses citoyens en Israël de se préparer à d'éventuelles fermetures de l'espace aérien.
L'ambassade américaine à Beyrouth a entamé son évacuation et, ce matin, l'ambassadeur des Etats-Unis à Jérusalem, Mike Huckabee, a recommandé au personnel "non essentiel" et aux ressortissants américains de quitter le sol israélien par "n'importe quel vol disponible".
Et ce soir, Ankara suspend les vols vers son voisin...
Ce contexte ressuscite indéniablement l'aversion au risque favorables aux valeurs refuges traditionnelles : l'or progresse de 1,2% (5 260 USD) et l'argent s'envole de 6 % (93,6 USD). Enfin, le pétrole est en hausse de 2% à Londres et à New York (respectivement 72,3 et 66,5 USD).
