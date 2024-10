Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Devises : le $ signe sa 4ème semaine de hausse consécutive information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 19:59









(CercleFinance.com) - Le Dollar retrouve des supporters et signe sa 4ème semaine de hausse consécutive.

le '$-Index' progresse de +0,2% vers 104,25 (c'est l'écart observé sur le Yen, la Livre, l'Euro) ce qui porte son gain hebdo à +0,7% et le mouvement haussier se chiffre à +4% depuis le 22 septembre dernier.



L'Euro se replie donc de -0,2% vers 1,0800 (après avoir testé 1,0840 en séance): le moral des chefs d'entreprises allemands s'inscrit pourtant en légère hausse, de +1,1Pt et l'indice IFO du climat des affaires repasse de 85,4 en septembre à 86,5 ce mois-ci, alors que Capital Economics l'attendait en légère baisse ver 85.



Symétriquement, en France, la confiance des ménages se replie légèrement pour la première fois depuis avril, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui diminue d'un point à 94 en octobre, et reste donc au-dessous de sa moyenne de longue période (100).



Aux Etats-Unis, la rémunération du $ continue de s'amplifier avec des T-Bonds qui affichent +2,1Pts à 4,222% (même niveau que le 26 juillet dernier), le '30 ans' grimpe de +2,4Pts vers 4,492%, soit +15Pts en hebdo.



Les 'chiffres du jour' n'ont pas nui au billet vers : les commandes de biens durables ont reculé mais moins que prévu, de 0,8% en septembre aux Etats-Unis alors que les économistes anticipaient un repli de 1%.

Hors transport et secteur aéronautique (impacté par la grève chez Boeing), les commandes ont même augmenté de 0,4% après une progression de 0,5% en août, au lieu d'un repli de -0,1% attendu.



L'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan s'améliore finalement un peu en octobre, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 70,5 en définitive, révisé de 68,9 en estimation préliminaire, et après 70,1 en septembre.



Cette progression de l'indice d'un mois sur l'autre reflète une nette remontée de la composante de l'évaluation de la conjoncture actuelle (+1,6 point à 64,9), alors que celle des attentes s'est tassée de 0,3 point à 74,1.



Outre-Manche, les 'Gilts' se tendent de +4,3Pts à 4,2810%, soit +22,5Pts sur la semaine (même niveau que mi-mai)... mais cela n'a pas empêché la Livre de reculer de 0,2% face au $.





