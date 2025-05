Devises : le $ se raffermit, taux US en hausse avant la FED information fournie par Cercle Finance • 28/05/2025 à 18:18









(CercleFinance.com) - Le Dollar Index progresse de 0,45%, la barre des '100' est à portée pour ce soir, non pas à cause de nouveaux indicateurs US mais pour cause de hausse du rendement des T-Bonds US qui se dégradent nettement : de +6,5% sur le '10 ans' vers 4,500% et et de +6,5Pts sur le '30 ans' qui repasse la barre des 5,000%.

Cela semble résulter d'un réflexe de prudence avant la publication des 'minutes' de la FED : elle devrait confirmer l'approche face aux tensions inflationnistes liées aux 'tarifs' (même après le report de leur publication) qui créent depuis le 20 janvier et surtout le 2 avril un environnement économique marqué par une incertitude persistante.



D'après les économistes, les 'minutes' publiées ce soir ne devraient pas fondamentalement modifier les anticipations actuelles du marché, qui table toujours sur deux baisses de taux de 25 points de base d'ici la fin de l'année... mais les attentes de baisse en juin et fin juillet se sont éteintes.

L'Euro perd 0,35 à 0,4% ce mercredi et s'enfonce sous les 1,13000$ (vers 1,1285).

Les écarts face au $ restent globalement modestes avec +0,4% face au Yen, +0,3% face à la Livre, +0,1% face au $ Canadien.

Enfin, le Yuan reste complètement arrimé au billet vert, au sein d'une fourchette 7,1955/7,1960.



L'Euro n'a pas réagi à la publication du produit intérieur brut (PIB) de la France en volume : il rebondit modérément de 0,1% (après arrondi), selon les données CVS-CJO de l'Insee, qui confirme ainsi en seconde lecture son estimation provisoire de fin avril.



Les dépenses de consommation des ménages français en biens rebondissent légèrement sur un mois en avril (+0,3% en volume, après 1,1% en mars - révisé d'une estimation initiale de -1%), selon les données CVS-CJO de l'Insee.





