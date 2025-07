Devises : le $ se raffermit avant l'entrevue Trump/VD Leyen information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 20:03









(CercleFinance.com) - Séance sans grand relief sur le marché des changes, la plupart des parités demeurent quasi inchangées, à une exception, la Livre Sterling qui décroche de -0,7% face au Dollar, de -0,5% face à l'Euro et de -0,7% face au Franc suisse.



Le '$-Index' poursuit son redressement (+0,25% vers 97,7), peut-être aidé par une petite hausse de la rémunération des T-Bonds US, ce qui semble un peu paradoxal alors que Trump affirmait jeudi soir qu'il n'y a pas de 'tension' avec Jerome Powell et s'est déclaré convaincu que les États-Unis devraient avoir les 'taux d'intérêt les plus bas du monde'.



Cette séance était peu fournie en 'stats': il a fallu se contenter des commandes américaines de biens durables en juin.

Le Département du Commerce fait état d'une rechute de 9,3% par rapport au mois précédent, après une envolée de 16,5% en mai (légèrement révisée de +16,4% en estimation initiale).

En excluant les transports, secteur particulièrement volatil et qui a connu un plongeon de 22,4%, les commandes de biens durables ont cependant augmenté de 0,2% le mois dernier.

Mais une évidence s'impose, le secteur de la défense compte pour beaucoup dans la croissance américaine: hors Pentagone, les commandes se sont contractées de 9,4%.

En Europe, les investisseurs ont découvert un l'indice Ifo du climat des affaires en Allemagne en légère hausse, à 88,6 contre 88,4 en juin.

La confiance des ménages français se redresse légèrement, au vu de l'indicateur synthétique de l'Insee qui augmente d'un point à 89 en juillet, mais reste ainsi sous sa moyenne de longue période (100 entre janvier 1987 et décembre 2024).

L'Euro pourrait décaler ce lundi en fonction des résultats de l'entrevue en Ecosse entre Donald Trump et Ursula Von der Leyen qui pourrait déboucher sur un accord sur les droits de douane, à 72H de la date butoir du 1er août.





