Devises : le $ s'effrite, le Yen en zone d'alerte

Le Dollar subi sa 3ème séance de consolidation, avec un recul de -0,25% du "$-Index" vers 101,1 : il bute pour l'instant sur la résistance des 101,9 du 11 mai 2025. L'Euro reprend 0,4% vers 1,1425/1,1430, même écart positif pour la Livre à 1,3260, le Franc suisse gagne 0,3% (soit -0,1% face à l'Euro vers 0,9230%). Du coup, le Yen apparait le plus délaissé, c'est à dire en grande difficulté, à -0,5% face à l'Euro et -0,1% face au $, à tout près de 162, au-delà de la cote d'alerte de la BoJ.

Le repli du Yen constitue un enjeu majeur car sa défense nécessiterait de "réaliser" (liquider) une partie des T-Bonds détenus par la BoJ.

Parmi les "market movers" potentiels il y aura le NFP : c'est une semaine riche en rendez-vous économiques, qui sera écourtée par la fermeture des marchés américains vendredi à l'occasion de la fête nationale (le "4 juillet" tombant samedi, le 3 devient férié).

Le chiffre phare -le rapport mensuel sur l'emploi américain- sera du coup publié jeudi, à la veille d'un "pont" de 3 jours.

Le "chiffre du jour", l'indice manufacturier de la Fed de Dallas, a légèrement déçu les attentes. Il est ressorti à 0 en juin, contre 0,4 le mois précédent, alors que le consensus tablait sur une progression à 2 points.

L'un des paradoxes du jour, c'est l'affaiblissement de -1% de l'Or et de l'argent, ce qui marque une petite rupture de la relation inverse qui a bien "fonctionné" depuis le 28 janvier dernier.